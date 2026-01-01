Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

«

"Взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды <...> обязательно исполнятся. <...> Новый год — это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия".