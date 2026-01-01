Рейтинг@Mail.ru
00:00 01.01.2026 (обновлено: 14:16 01.01.2026)
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым, 2026 годом. РИА Новости, 01.01.2026
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым, 2026 годом.
Он подчеркнул, что страна будет добиваться выполнения намеченных задач и двигаться только вперед.
«
"Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо".
Глава государства напомнил, что участники спецоперации сражаются за родину, и добавил, что страна верит в них и победу.
"Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России".
Путин отметил, что успехи жителей России создают новые главы богатой истории страны, а единство народа определяет ее суверенитет и безопасность. Он пожелал соотечественникам счастья, здоровья, взаимопонимания и любви.
"Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная".
По словам президента, планы жителей страны неотделимы от ее судьбы. При этом россияне искренне стремятся принести России пользу, считает Путин.
"Взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды <...> обязательно исполнятся. <...> Новый год — это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия".
Выступление происходило у стен Кремля. Длительность составила около трех минут. Первыми его увидели на Камчатке и Чукотке, где уже наступил новый год.

Новогоднее обращение Путина традиционно показывают в каждом из регионов страны незадолго до полуночи по местному времени.

