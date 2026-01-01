Празднование Нового года в России

Первыми в России Новый год встретили Чукотка и Камчатка.
На фото: празднование на центральной площади во Владивостоке.
В Москве новый год, по словам синоптиков, начался с "эталонной русской зимы": мороз 13 градусов, высота снежного покрова — 28 сантиметров.
На фото: празднование на Красной площади.
Президент Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви.
На фото: жители и гости Казани слушают новогоднее обращение президента на катке в парке "Черное озеро".
Новосибирск, по данным одного из опросов, вошел в пятерку самых красиво украшенных к празднику российских городов-миллионников.
На фото: празднование Нового года в Театральном сквере на площади Ленина.
Многие петербуржцы встретили Новый год на улице в компании с другими горожанами и туристами. На Дворцовую площадь пришли сотни людей. Праздничные световые проекции украсили фасады Эрмитажа.
Москва радует жителей и гостей города новогодними украшениями.
На фото: девушка фотографируется у елки на Никольской улице.
Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
В новогоднюю ночь многие москвичи приехали в центр, чтобы отметить праздник, для кого-то это уже стало семейной традицией.
Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.
Главная магистраль Петербурга — Невский проспект — в новогоднюю ночь сияла огнями.
Главная площадка для встречи Нового года — 2026 в Петербурге расположилась на Дворцовой площади, где была установлена главная городская елка. На традиционной праздничной ярмарке можно купить сувениры и угощения, принять участие в интерактивных шоу, посмотреть выступления артистов.
Эпицентром празднований во Владивостоке стала центральная площадь, где работал каток и приемная Деда Мороза, а вечером прошло новогоднее шоу и фейерверк.
Новогодняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы, но это не помешало жителям и гостям города приехать в центр, чтобы встретить там праздник.
