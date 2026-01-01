Рейтинг@Mail.ru
Празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2026
15:00 01.01.2026 (обновлено: 15:50 01.01.2026)
Празднование Нового года в России
Празднование Нового года в России
Жители России отметили наступление Нового года. Кадры с праздничных гуляний — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 01.01.2026
2026
фото, фото, новый год, россия
Фото, Новый год, Россия

Празднование Нового года в России

Жители России отметили наступление Нового года. Кадры с праздничных гуляний — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми в России Новый год встретили Чукотка и Камчатка.

На фото: празднование на центральной площади во Владивостоке.

Празднование Нового года на центральной площади во Владивостоке

Первыми в России Новый год встретили Чукотка и Камчатка.

На фото: празднование на центральной площади во Владивостоке.

1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве новый год, по словам синоптиков, начался с "эталонной русской зимы": мороз 13 градусов, высота снежного покрова — 28 сантиметров.

На фото: празднование на Красной площади.

Празднование Нового года на Красной площади в Москве

В Москве новый год, по словам синоптиков, начался с "эталонной русской зимы": мороз 13 градусов, высота снежного покрова — 28 сантиметров.

На фото: празднование на Красной площади.

2 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви.

На фото: жители и гости Казани слушают новогоднее обращение президента на катке в парке "Черное озеро".

Горожане слушают новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на катке в парке Черное озеро в Казани

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам счастья и вдохновляющей любви.

На фото: жители и гости Казани слушают новогоднее обращение президента на катке в парке "Черное озеро".

3 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПразднование Нового года на Красной площади в Москве.
Празднование Нового года на Красной площади в Москве
Празднование Нового года на Красной площади в Москве.
4 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новосибирск, по данным одного из опросов, вошел в пятерку самых красиво украшенных к празднику российских городов-миллионников.

На фото: празднование Нового года в Театральном сквере на площади Ленина.

Празднование Нового года в театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске

Новосибирск, по данным одного из опросов, вошел в пятерку самых красиво украшенных к празднику российских городов-миллионников.

На фото: празднование Нового года в Театральном сквере на площади Ленина.

5 из 14
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Многие петербуржцы встретили Новый год на улице в компании с другими горожанами и туристами. На Дворцовую площадь пришли сотни людей. Праздничные световые проекции украсили фасады Эрмитажа.

Празднование Нового года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Многие петербуржцы встретили Новый год на улице в компании с другими горожанами и туристами. На Дворцовую площадь пришли сотни людей. Праздничные световые проекции украсили фасады Эрмитажа.

6 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Москва радует жителей и гостей города новогодними украшениями.

На фото: девушка фотографируется у елки на Никольской улице.

Девушка фотографируется у елки на Никольской улице в Москве

Москва радует жителей и гостей города новогодними украшениями.

На фото: девушка фотографируется у елки на Никольской улице.

7 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.

Празднование Нового года на катке в парке Черное озеро в Казани

Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.

8 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В новогоднюю ночь многие москвичи приехали в центр, чтобы отметить праздник, для кого-то это уже стало семейной традицией.

Празднование Нового года в городах России

В новогоднюю ночь многие москвичи приехали в центр, чтобы отметить праздник, для кого-то это уже стало семейной традицией.

9 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.

Празднование Нового года в городах России

Празднование Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани.

10 из 14
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Главная магистраль Петербурга — Невский проспект — в новогоднюю ночь сияла огнями.

Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года

Главная магистраль Петербурга — Невский проспект — в новогоднюю ночь сияла огнями.

11 из 14
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Главная площадка для встречи Нового года — 2026 в Петербурге расположилась на Дворцовой площади, где была установлена главная городская елка. На традиционной праздничной ярмарке можно купить сувениры и угощения, принять участие в интерактивных шоу, посмотреть выступления артистов.

Празднование Нового года в городах России

Главная площадка для встречи Нового года — 2026 в Петербурге расположилась на Дворцовой площади, где была установлена главная городская елка. На традиционной праздничной ярмарке можно купить сувениры и угощения, принять участие в интерактивных шоу, посмотреть выступления артистов.

12 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Эпицентром празднований во Владивостоке стала центральная площадь, где работал каток и приемная Деда Мороза, а вечером прошло новогоднее шоу и фейерверк.

Празднование Нового года в городах России

Эпицентром празднований во Владивостоке стала центральная площадь, где работал каток и приемная Деда Мороза, а вечером прошло новогоднее шоу и фейерверк.

13 из 14
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Новогодняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы, но это не помешало жителям и гостям города приехать в центр, чтобы встретить там праздник.

Празднование Нового года в городах России

Новогодняя ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы, но это не помешало жителям и гостям города приехать в центр, чтобы встретить там праздник.

14 из 14
 
