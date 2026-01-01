Рейтинг@Mail.ru
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны - РИА Новости, 01.01.2026
23:54 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны - РИА Новости, 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана, унесший жизни по меньшей мере 40 человек, худшей трагедией в истории страны. РИА Новости, 01.01.2026
в мире, швейцария, франция, берн (кантон), ги пармелен
В мире, Швейцария, Франция, Берн (кантон), Ги Пармелен
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны

Пармелен: пожар в кантоне Вале является трагедией беспрецедентных масштабов

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Ги Пармелен
Ги Пармелен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ги Пармелен. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана, унесший жизни по меньшей мере 40 человек, худшей трагедией в истории страны.
"Это трагедия беспрецедентных, ужасающих масштабов. Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
Он сообщил, что провел переговоры с лидерами соседних стран, включая Францию и Италию, отметив, что власти конфедерации создали кризисные центры для координации с ними. Президент не исключил того, что среди жертв могут быть иностранные граждане, так как курорт является популярным международным направлением. Он также отметил, что рассчитывает на помощь стран в лечении жертв трагедии. Так, часть пациентов приняла Франция.
Пармелен отметил, что из-за траура в стране в столице Берне на пять дней будут приспущены флаги.
В новогоднюю ночь около половины второго утра (3:30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Согласно властям, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Ранее в диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Согласно очевидцам, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, который моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
