Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны

ЖЕНЕВА, 1 янв – РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана, унесший жизни по меньшей мере 40 человек, худшей трагедией в истории страны.

"Это трагедия беспрецедентных, ужасающих масштабов. Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что провел переговоры с лидерами соседних стран, включая Францию Италию , отметив, что власти конфедерации создали кризисные центры для координации с ними. Президент не исключил того, что среди жертв могут быть иностранные граждане, так как курорт является популярным международным направлением. Он также отметил, что рассчитывает на помощь стран в лечении жертв трагедии. Так, часть пациентов приняла Франция.

Пармелен отметил, что из-за траура в стране в столице Берне на пять дней будут приспущены флаги.

В новогоднюю ночь около половины второго утра (3:30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале , погибло порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.

Женевы и Цюриха. Согласно властям, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны

Ранее в диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.