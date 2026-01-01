Рейтинг@Mail.ru
На Синельниковской улице в Москве загорелся частный дом
22:47 01.01.2026
На Синельниковской улице в Москве загорелся частный дом
Частный одноэтажный дом загорелся на Синельниковской улице в Москве, сообщили в столичном главке МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Частный одноэтажный дом загорелся на Синельниковской улице в Москве, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в частном доме. На Синельниковской улице загорелся частный одноэтажный деревянный дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке МЧС отметили, что люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
