Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Подросток в поселке Медянкино в Свердловской области в два часа ночи взял без спроса ключи от садового двухэтажного домика, где случился пожар, унесший жизни двух детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В планах у компании было весело отметить наступивший 2026 год, пояснил он, ночь молодежь "провела без приключений", а на утро 1 января они замерзли и решили растопить печь.