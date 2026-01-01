Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Подросток в поселке Медянкино в Свердловской области в два часа ночи взял без спроса ключи от садового двухэтажного домика, где случился пожар, унесший жизни двух детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Начало истории, о которой идет речь, изначально не предвещало ничего криминального. Подросток в два часа ночи без спроса взял у матери ключи от двухэтажного садового домика в коллективном саду "Совхоз Юбилейный А". После чего он пригласил за город компанию молодых людей, среди которых были две девочки, один юноша, недавно ставший совершеннолетним, все остальные – подростки", – сказал Горелых.
В планах у компании было весело отметить наступивший 2026 год, пояснил он, ночь молодежь "провела без приключений", а на утро 1 января они замерзли и решили растопить печь.
"Один из них плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость (в каком объеме – сейчас сыщики выясняют). Дальнейшие события происходили как в фильме ужасов. Здание быстро воспламенилось. Кто-то успел выбежать на улицу... Среди погибших – двое детей, которые спали", – продолжил представитель полицейского главка.
Деревянный дом в результате ЧП уничтожен огнем полностью, добавил Горелых.
По информации региональной прокуратуры, сведения о пожаре в частном доме на участке в СНТ "Юбилейный" в поселке Медянкино под Серовом в оперативные службы поступили утром в четверг. Надзорный орган пояснял, что в доме 13 человек, из которых 12 подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали вместе Новый год. При пожаре двое детей погибли, а еще два подростка и совершеннолетний юноша госпитализированы. Первые – в удовлетворительном состоянии, третий пострадавший – в тяжелом состоянии.
Как сообщало областное управление СК РФ, в ходе тушения возгорания обнаружены тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями задержан 17-летний подозреваемый, который, предположительно, и пытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости. Свидетелей происшествия опрашивают, а тела погибших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, заключали в ведомстве.
По данным регионального главка МЧС, на площади 53 квадратных метра сгорел садовый дом, повреждены стены, кровля, пол, чердачное перекрытие частной бани.
