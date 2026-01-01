Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065989244.html
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков - РИА Новости, 01.01.2026
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков
Подросток в поселке Медянкино в Свердловской области в два часа ночи взял без спроса ключи от садового двухэтажного домика, где случился пожар, унесший жизни... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:24:00+03:00
2026-01-01T20:24:00+03:00
происшествия
свердловская область
серов
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html
https://ria.ru/20251114/podzhog-2054883302.html
https://ria.ru/20251212/altay-2061634542.html
свердловская область
серов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, серов, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Серов, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стали известны подробности о пожаре на Урале, где погибли двое подростков

По делу о пожаре на Урале, где погибли двое подростков, задержали подозреваемого

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Подросток в поселке Медянкино в Свердловской области в два часа ночи взял без спроса ключи от садового двухэтажного домика, где случился пожар, унесший жизни двух детей, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«
"Начало истории, о которой идет речь, изначально не предвещало ничего криминального. Подросток в два часа ночи без спроса взял у матери ключи от двухэтажного садового домика в коллективном саду "Совхоз Юбилейный А". После чего он пригласил за город компанию молодых людей, среди которых были две девочки, один юноша, недавно ставший совершеннолетним, все остальные – подростки", – сказал Горелых.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Ленинградской области подросток пытался поджечь помещение МФЦ
20 марта 2025, 19:37
В планах у компании было весело отметить наступивший 2026 год, пояснил он, ночь молодежь "провела без приключений", а на утро 1 января они замерзли и решили растопить печь.
«
"Один из них плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость (в каком объеме – сейчас сыщики выясняют). Дальнейшие события происходили как в фильме ужасов. Здание быстро воспламенилось. Кто-то успел выбежать на улицу... Среди погибших – двое детей, которые спали", – продолжил представитель полицейского главка.
Деревянный дом в результате ЧП уничтожен огнем полностью, добавил Горелых.
По информации региональной прокуратуры, сведения о пожаре в частном доме на участке в СНТ "Юбилейный" в поселке Медянкино под Серовом в оперативные службы поступили утром в четверг. Надзорный орган пояснял, что в доме 13 человек, из которых 12 подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша, отмечали вместе Новый год. При пожаре двое детей погибли, а еще два подростка и совершеннолетний юноша госпитализированы. Первые – в удовлетворительном состоянии, третий пострадавший – в тяжелом состоянии.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит лишение свободы
14 ноября 2025, 01:13
Как сообщало областное управление СК РФ, в ходе тушения возгорания обнаружены тела 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями задержан 17-летний подозреваемый, который, предположительно, и пытался растопить печь с помощью воспламеняющейся жидкости. Свидетелей происшествия опрашивают, а тела погибших направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти, заключали в ведомстве.
По данным регионального главка МЧС, на площади 53 квадратных метра сгорел садовый дом, повреждены стены, кровля, пол, чердачное перекрытие частной бани.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Горно-Алтайске подросток получил ожоги, спасая братьев из пожара
12 декабря 2025, 12:50
 
ПроисшествияСвердловская областьСеровРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала