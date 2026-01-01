В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей

Последствия пожара в церкви Вонделькерк в Амстердаме

ГААГА, 1 янв - РИА Новости. Ночной пожар в церкви Вонделкерк, построенной в Амстердаме в 1872 году, привел к обрушению башни, центральной части и крыши, стены устояли, пишет газета Telegraaf.

Ранее новостной портал NL Times сообщил, что в новогоднюю ночь в Амстердаме пожар вспыхнул в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей.

Пожарные локализовали огонь в церкви Вонделкерк около 11.00 утра (13.00 мск). Ветер и размеры церкви значительно осложнили задачу по тушению возгорания. В результате пожара обрушилась часть башни и центральная часть здания, а также значительная часть крыши.

"Мы сделали все возможное, чтобы спасти то, что можно было спасти", - заявил представитель пожарной службы.

Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщил инженер-конструктор, пожар не привел к дальнейшему обрушению здания, стены церкви устояли. Ранее власти опасались, что может рухнуть весь корпус здания.

Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году и служила католическим храмом более ста лет. В последнее время это помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.