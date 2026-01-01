Рейтинг@Mail.ru
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 01.01.2026 (обновлено: 20:28 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065988620.html
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей - РИА Новости, 01.01.2026
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
Ночной пожар в церкви Вонделкерк, построенной в Амстердаме в 1872 году, привел к обрушению башни, центральной части и крыши, стены устояли, пишет газета... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:16:00+03:00
2026-01-01T20:28:00+03:00
в мире
амстердам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065987570_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_6736f32fb31e0fc0e9e9243b1934633a.jpg
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065985402.html
https://ria.ru/20260101/saldo-2065914526.html
https://ria.ru/20251005/britanija-2046496809.html
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065987570_89:0:2566:1858_1920x0_80_0_0_cf16d3e10933b10ded0a1a9225cf4ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, амстердам
В мире, Амстердам
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей

В Амстердаме в новогоднюю ночь загорелась церковь с почти 150-летней историей

© Getty Images / AnadoluПоследствия пожара в церкви Вонделькерк в Амстердаме
Последствия пожара в церкви Вонделькерк в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Getty Images / Anadolu
Последствия пожара в церкви Вонделькерк в Амстердаме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 1 янв - РИА Новости. Ночной пожар в церкви Вонделкерк, построенной в Амстердаме в 1872 году, привел к обрушению башни, центральной части и крыши, стены устояли, пишет газета Telegraaf.
Ранее новостной портал NL Times сообщил, что в новогоднюю ночь в Амстердаме пожар вспыхнул в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Швейцарии 40 человек погибли при пожаре в баре
Вчера, 19:41
Пожарные локализовали огонь в церкви Вонделкерк около 11.00 утра (13.00 мск). Ветер и размеры церкви значительно осложнили задачу по тушению возгорания. В результате пожара обрушилась часть башни и центральная часть здания, а также значительная часть крыши.
"Мы сделали все возможное, чтобы спасти то, что можно было спасти", - заявил представитель пожарной службы.
Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо сравнил удар ВСУ по Хорлам с пожаром в одесском Доме профсоюзов
Вчера, 09:23
Как сообщил инженер-конструктор, пожар не привел к дальнейшему обрушению здания, стены церкви устояли. Ранее власти опасались, что может рухнуть весь корпус здания.
Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году и служила католическим храмом более ста лет. В последнее время это помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.
Церковь построена известным архитектором Питером Кёйперсом, также известным по проектам Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Она расположена на краю Вонделпарка - крупнейшего городского парка Амстердама.
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Появились новые подробности в деле о поджоге мечети в Британии
5 октября 2025, 15:13
 
В миреАмстердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала