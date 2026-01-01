https://ria.ru/20260101/pozhar-2065988620.html
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей - РИА Новости, 01.01.2026
В Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
Ночной пожар в церкви Вонделкерк, построенной в Амстердаме в 1872 году, привел к обрушению башни, центральной части и крыши, стены устояли, пишет газета...
ГААГА, 1 янв - РИА Новости. Ночной пожар в церкви Вонделкерк, построенной в Амстердаме в 1872 году, привел к обрушению башни, центральной части и крыши, стены устояли, пишет газета Telegraaf.
Ранее новостной портал NL Times сообщил, что в новогоднюю ночь в Амстердаме
пожар вспыхнул в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей.
Пожарные локализовали огонь в церкви Вонделкерк около 11.00 утра (13.00 мск). Ветер и размеры церкви значительно осложнили задачу по тушению возгорания. В результате пожара обрушилась часть башни и центральная часть здания, а также значительная часть крыши.
"Мы сделали все возможное, чтобы спасти то, что можно было спасти", - заявил представитель пожарной службы.
Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщил инженер-конструктор, пожар не привел к дальнейшему обрушению здания, стены церкви устояли. Ранее власти опасались, что может рухнуть весь корпус здания.
Церковь Вонделкерк была построена в 1872 году и служила католическим храмом более ста лет. В последнее время это помещение использовалось для проведения торжественных мероприятий.
Церковь построена известным архитектором Питером Кёйперсом, также известным по проектам Рейксмузеума и Центрального вокзала Амстердама. Она расположена на краю Вонделпарка - крупнейшего городского парка Амстердама.