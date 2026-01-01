Около 15 итальянцев пропали после пожара в Швейцарии

РИМ, 1 янв – РИА Новости. Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"На данный момент около 12-15 человек нашли в больницах, столько же пропали", - заявил в эфире телеканала Rete4. Таяни добавил, что намерен лично направиться в Кран-Монтана для поддержки находящихся там итальянцев.
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.