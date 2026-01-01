Рейтинг@Mail.ru
18:32 01.01.2026 (обновлено: 18:36 01.01.2026)
Около 15 итальянцев пропали после пожара в Швейцарии
Около 15 итальянцев пропали после пожара в Швейцарии
Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД,... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, швейцария, италия, антонио таяни, вале (кантон)
В мире, Швейцария, Италия, Антонио Таяни, Вале (кантон)
Около 15 итальянцев пропали после пожара в Швейцарии

Таяни: около 15 итальянцев числятся пропавшими после пожара в баре в Швейцарии

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Архивное фото
РИМ, 1 янв – РИА Новости. Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"На данный момент около 12-15 человек нашли в больницах, столько же пропали", - заявил в эфире телеканала Rete4. Таяни добавил, что намерен лично направиться в Кран-Монтана для поддержки находящихся там итальянцев.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Посол Италии назвал причину пожара в швейцарском баре
Вчера, 16:13
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.
Пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии
Вчера, 13:59
 
В миреШвейцарияИталияАнтонио ТаяниВале (кантон)
 
 
