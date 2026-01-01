Посольство в Швейцарии пока не знает о пострадавших при пожаре россиянах

ЖЕНЕВА, 1 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Швейцарии внимательно следит за ситуацией после пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, на данный момент не располагает информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.