Посольство в Швейцарии пока не знает о пострадавших при пожаре россиянах
Посольство в Швейцарии пока не знает о пострадавших при пожаре россиянах
Посольство РФ в Швейцарии внимательно следит за ситуацией после пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, на данный момент не располагает информацией о... РИА Новости, 01.01.2026
Посольство в Швейцарии пока не знает о пострадавших при пожаре россиянах
