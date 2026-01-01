https://ria.ru/20260101/poteri-2065909096.html
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
Потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
россия
украина
