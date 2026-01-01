Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 01.01.2026 (обновлено: 10:29 01.01.2026)
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
Потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2026
россия
украина
Специальная военная операция на Украине

Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России.
Большая часть из них пришлась на январь, март и октябрь: 51 960, 47 665 и 47 105 военных соответственно.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине
05:03
Среднемесячные потери составили около 42,7 тысячи человек.
Всего с начала проведения СВО и до конца 2025 года российские бойцы уничтожили:
  • 669 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 106 194 дрона;
  • 641 ЗРК;
  • 26 815 танков и других ББМ;
  • 1634 боевые машины РСЗО;
  • 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 50 464 единицы специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
