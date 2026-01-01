Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Большая часть из них пришлась на январь, март и октябрь: 51 960, 47 665 и 47 105 военных соответственно.

Среднемесячные потери составили около 42,7 тысячи человек.

Всего с начала проведения СВО и до конца 2025 года российские бойцы уничтожили: