https://ria.ru/20260101/postradavshie-2065985488.html
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам
Состояние пострадавших, поступивших в Крым после атаки ВСУ в Херсонской области, стабильное, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T19:41:00+03:00
2026-01-01T19:41:00+03:00
2026-01-01T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
херсонская область
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:64:868:552_1920x0_80_0_0_0f2205fbd95fc031fa5d5132956694d1.jpg
https://ria.ru/20260101/vsu-2065964873.html
республика крым
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065925589_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_e8227a894fdb8319a17fd555de9345bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам
Минздрав Крыма: состояние всех пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы стабильное