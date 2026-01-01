Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 01.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам
Состояние пострадавших, поступивших в Крым после атаки ВСУ в Херсонской области, стабильное, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров. РИА Новости, 01.01.2026
республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам

Минздрав Крыма: состояние всех пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы стабильное

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Состояние пострадавших, поступивших в Крым после атаки ВСУ в Херсонской области, стабильное, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.
Всего, по его словам, в больницах республики находятся 10 пострадавших, среди них пять детей и беременная женщина.
«
"Состояние у всех на данный период стабильное, доктора делают максимально свою работу", - сказал Натаров журналистам.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:24
 
