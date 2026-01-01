https://ria.ru/20260101/postradavshaya-2065983976.html
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина - РИА Новости, 01.01.2026
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина
Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил... РИА Новости, 01.01.2026
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина
При атаке на Хорлы пострадала беременная женщина, она находится в больнице Крыма