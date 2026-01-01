Рейтинг@Mail.ru
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина - РИА Новости, 01.01.2026
19:31 01.01.2026
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина
Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил... РИА Новости, 01.01.2026
В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
"Одна пациентка находится в республиканской больнице имени Семашко, потому что она беременна", - сказал Натаров журналистам.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Женщина с ребенком из-под Петербурга спаслись при атаке ВСУ в Хорлах
