В крымской больнице находится пострадавшая в Хорлах беременная женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Одна из пострадавших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области беременна, она находится в больнице в Крыму, сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.