Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море
22:29 01.01.2026 (обновлено: 23:16 01.01.2026)
Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море
Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.
2026
Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море

Дональд Туск
Дональд Туск
Дональд Туск. Архивное фото
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.
"Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики", — сказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Премьер Польши сделал громкое заявление о мире на Украине
30 декабря 2025, 16:06
30 декабря 2025, 16:06
По его утверждению, Варшава в 2026 году ускорит создание "самой сильной" армии в Европе. Польское руководство озвучивало планы увеличить численность Вооруженных сил до 300 тысяч человек. Сейчас она не превышает 200 тысяч.
Ранее представитель МИД Мария Захарова назвала заявления "наиболее оголтелых западных политиков" о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО больными фантазиями и бредом на тему блокады Калининградской области.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии, заявил, что Москва будет уничтожать угрозы региону, если они возникнут. Он подчеркнул, что замышляемая Западом блокада может привести к полномасштабному конфликту.
Калининград - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Все сожжем". В Польше выступили с угрозами в адрес Калининграда
11 декабря 2025, 15:27
11 декабря 2025, 15:27
 
В миреПольшаБалтийское мореРоссияДональд ТускНАТО
 
 
