В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку
Двенадцатилетнюю девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала в Забайкалье, нашли в первый день нового года. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T06:15:00+03:00
