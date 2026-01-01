Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/poiski-2065908275.html
В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку
В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку - РИА Новости, 01.01.2026
В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку
Двенадцатилетнюю девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала в Забайкалье, нашли в первый день нового года. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T06:15:00+03:00
2026-01-01T06:15:00+03:00
происшествия
могоча
забайкальский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251225/gerasimenko-2064666802.html
https://ria.ru/20250319/shkolnitsa-2005914514.html
могоча
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, могоча, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Могоча, Забайкальский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье нашли пропавшую 31 декабря 12-летнюю девочку

В Забайкалье нашли девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 янв - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, которая 31 декабря пошла выносить мусор и пропала в Забайкалье, нашли в первый день нового года.
Инцидент произошёл в городе Могоча в Забайкальском крае.
Николай Герасименко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-депутат Госдумы пропал во время прогулки с собакой, пишут СМИ
25 декабря 2025, 16:37
"Двенадцатилетняя девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена. С девочкой все в порядке, в настоящий момент с нею работают следователи СК", - сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по Забайкальскому краю.
Ведомство добавляет, что проводится доследственная проверка.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, 12-летняя девочка пропала 31 декабря, когда вышла из дома, чтобы вынести мусор.
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе
19 марта 2025, 11:22
 
ПроисшествияМогочаЗабайкальский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала