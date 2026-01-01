https://ria.ru/20260101/pogoda-2065976716.html
Температура в московском регионе может опуститься до минус 20
Температура воздуха ближайшей ночью в Москве может опуститься до минус 17 градусов, в московском регионе - до минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.01.2026
москва
Температура в московском регионе может опуститься до минус 20 в ближайшую ночь