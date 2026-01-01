Рейтинг@Mail.ru
Температура в московском регионе может опуститься до минус 20 - РИА Новости, 01.01.2026
18:02 01.01.2026 (обновлено: 18:28 01.01.2026)
Температура в московском регионе может опуститься до минус 20
новый год, происшествия, москва, михаил леус
Новый год, Происшествия, Москва, Михаил Леус
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Температура воздуха ближайшей ночью в Москве может опуститься до минус 17 градусов, в московском регионе - до минус 20, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Предстоящую ночь столичный регион проведет под влиянием барического гребня. В такой ситуации, в условиях неполной облачности и отсутствия заметных осадков, воздух будет активно остывать, и к утру температура воздуха в Москве опустится до минус 15 - минус 17 градусов, а по области местами и до минус 20 градусов. Это будут одни из самых низких температур с начала нынешней зимы", - рассказал Леус в сообщении в своем Telegram-канале.
Синоптик напомнил, что пока самая низкая температура, зафиксированная в этот период в столице, составляет минус 16,4 градуса.
Новый годПроисшествияМоскваМихаил Леус
 
 
