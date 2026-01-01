На Кубани приостановили движение семи пригородных поездов

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Движение семи пригородных поездов в сутки 1 января, а также пяти в сутки 2 января в Краснодарском крае временно приостановлено, сообщила компания Кубань Экспресс-пригород.
«
"В связи со сбоем графика движения поездов на направлениях Кавказская - Армавир, Белореченская - Туапсе, Туапсе - Сочи. В сутки 1 января 2026 года временно приостановлено движение пригородных поездов: №6933 Белореченская – Туапсе… №6920 Туапсе – Горячий Ключ… №6919 Горячий Ключ – Туапсе… №6964 Белореченская – Армавир-2… №6965 Армавир-2 – Белореченская… №6048/6047 Майкоп – Туапсе… 6732/6248 Краснодар – Армавир", - сообщается в Telegram-канале перевозчика.
На 2 января, по данным перевозчика, временно приостановлено движение пяти пригородных поездов.
«
"В сутки 2 января 2026 года временно приостановлено движение пригородных поездов: №6247/6727 Армавир – Краснодар… №6048/6047 Майкоп – Туапсе… №6928 Туапсе – Белореченская… №6932 Туапсе – Белореченская… №6929 Белореченская – Туапсе", - говорится также в сообщении.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
По последним данным оперштаба Краснодарского края, в настоящее время в крае задерживается движение порядка 50 поездов.
Утром в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в этот день в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
