На Кубани приостановили движение семи пригородных поездов

Утром в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в этот день в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.