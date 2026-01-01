Рейтинг@Mail.ru
План Макрона против России вызвал переполох на Западе
14:02 01.01.2026
План Макрона против России вызвал переполох на Западе
Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 01.01.2026
План Макрона против России вызвал переполох на Западе

Дизен: европейские лидеры сделают все, чтобы сорвать достижение мира на Украине

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Главы европейских государств сделают все, чтобы помешать достижению мира в украинском конфликте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«
"Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
10:22
Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о саммите шестого января, в ходе которого будут приняты решения по гарантиям безопасности Украине.
Накануне немецкое издание Welt писало, что европейские страны разработали план по отправке войск на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих"
Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зеленский пытается извратить мирный план США, заявил Мирошник
13:54
 
В миреУкраинаРоссияЭммануэль МакронГленн ДизенФранцияСергей РябковНАТОWelt
 
 
