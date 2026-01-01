Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 01.01.2026 (обновлено: 13:04 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/peregovory-2065917259.html
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
С Киевом нельзя вести переговоры после атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T10:22:00+03:00
2026-01-01T13:04:00+03:00
в мире
сша
киев
новгородская область
скотт риттер
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
https://ria.ru/20260101/ssha-2065911144.html
сша
киев
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, новгородская область, скотт риттер, владимир путин, сергей лавров
В мире, США, Киев, Новгородская область, Скотт Риттер, Владимир Путин, Сергей Лавров
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Риттер: с Киевом нельзя договариваться после атаки ВСУ на резиденцию Путина

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С Киевом нельзя вести переговоры после атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.
«
"Нынешнее украинское правительство нужно рассматривать не как сторону переговоров, а скорее как террористическую организацию, которую необходимо полностью уничтожить", — написал он.
В ночь на 29 декабря киевский режим попытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, однако ее позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине
07:46
 
В миреСШАКиевНовгородская областьСкотт РиттерВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала