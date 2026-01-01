https://ria.ru/20260101/peregovory-2065917259.html
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
С Киевом нельзя вести переговоры после атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 01.01.2026
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Риттер: с Киевом нельзя договариваться после атаки ВСУ на резиденцию Путина