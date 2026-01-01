https://ria.ru/20260101/penza-2066003368.html
В Пензенской области ввели ограничения на полеты
В Пензенской области ввели ограничения на полеты
План "Ковёр" введен в Пензенской области, действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-01T23:57:00+03:00
2026-01-01T23:57:00+03:00
2026-01-02T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
В Пензенской области ввели ограничения на полеты
