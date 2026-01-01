Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента

https://ria.ru/20260101/pensii-2065892303.html
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года.
"Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции. Так, индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сообщил Минтруд, комментируя федеральный бюджет Социального фонда России
на 2026 год.
Кроме того, с 1 января до 9584,69 рублей увеличится фиксированная выплата к пенсии, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, возрастет до 156,76 рублей, говорится в федеральном законе от 28 ноября 2025 года №431-ФЗ.
Ранее статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов
отмечал, что такое повышение затронет 38 миллионов человек.