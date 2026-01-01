Рейтинг@Mail.ru
Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента - РИА Новости, 01.01.2026
00:07 01.01.2026
Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента
Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента
россия, андрей пудов, общество
Россия, Андрей Пудов, Общество
Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента

В России с 1 января 2026 года проиндексируют пенсии на 7,6%

© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года.
"Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции. Так, индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей", - сообщил Минтруд, комментируя федеральный бюджет Социального фонда России на 2026 год.
РоссияАндрей ПудовОбщество
 
 
