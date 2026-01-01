Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года.

Кроме того, с 1 января до 9584,69 рублей увеличится фиксированная выплата к пенсии, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, возрастет до 156,76 рублей, говорится в федеральном законе от 28 ноября 2025 года №431-ФЗ.