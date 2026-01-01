https://ria.ru/20260101/pasport-2065896526.html
Германия и Румыния больше не признают российские паспорта без биометрии
Германия и Румыния больше не признают российские паспорта без биометрии
Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта старого образца с 1 января 2026 года, следует из официального документа на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 01.01.2026
