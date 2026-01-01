Рейтинг@Mail.ru
Германия и Румыния больше не признают российские паспорта без биометрии
00:52 01.01.2026
Германия и Румыния больше не признают российские паспорта без биометрии
Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта старого образца с 1 января 2026 года, следует из официального документа на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 01.01.2026
в мире, германия, румыния, польша, еврокомиссия
В мире, Германия, Румыния, Польша, Еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта старого образца с 1 января 2026 года, следует из официального документа на сайте Еврокомиссии.
В обновлённой по состоянию на 23 декабря 2025 года таблице принимаемых странами Евросоюза паспортов третьих государств указано, что Румыния и Германия с 1 января 2026 года прекратили принимать российские обычные небиометрические паспорта. Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.
Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва также в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта.
Туристы на стойке ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
18 декабря 2025, 08:00
 
В мире, Германия, Румыния, Польша, Еврокомиссия
 
 
