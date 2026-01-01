Рейтинг@Mail.ru
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме - РИА Новости, 01.01.2026
02:08 01.01.2026
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме

РИА Новости: Бессараб напомнила, что первый рабочий день в году будет 12 января

Новогодние декорации 2026 года
Новогодние декорации 2026 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Новогодние декорации 2026 года. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"На работу мы все выйдем только 12 января 2026 года", - сказала Бессараб.
Она добавила, что с 31 декабря россияне ушли на каникулы, которые продлятся 12 дней. Новогодние каникулы 2025-2026 станут самыми длинными за 12 лет.
Предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет
8 ноября 2025, 02:46
 
