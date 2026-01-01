https://ria.ru/20260101/otdykh-2065901089.html
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме - РИА Новости, 01.01.2026
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. РИА Новости, 01.01.2026
общество
светлана бессараб
госдума рф
общество, светлана бессараб, госдума рф
Первый рабочий день в 2026 году будет 12 января, напомнили в Госдуме
