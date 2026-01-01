https://ria.ru/20260101/orban-2065928099.html
Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу
Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу - РИА Новости, 01.01.2026
Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал, чтобы в 2026 году Европа вернулась к здравому смыслу. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:15:00+03:00
2026-01-01T12:15:00+03:00
2026-01-01T12:15:00+03:00
в мире
европа
венгрия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
https://ria.ru/20251231/soglashenie-2065872928.html
европа
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, венгрия, виктор орбан
В мире, Европа, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан пожелал Европе вернуться к здравому смыслу
Орбан пожелал, чтобы в 2026 году Европа вернулась к здравому смыслу