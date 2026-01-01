https://ria.ru/20260101/opasnost-2065998590.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.01.2026
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T22:30:00+03:00
2026-01-01T22:30:00+03:00
2026-01-01T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_253f1ca4c9bcd6164b7328175dfa3b1e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9831b76f66eb960fc64fcca80fbe97cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
На всей территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности