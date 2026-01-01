Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/opasnost-2065977409.html
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2026
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:10:00+03:00
2026-01-01T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
вооруженные силы украины
украина
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
украина
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сочи, дмитрий плишкин, вооруженные силы украины, украина, федеральная территория "сириус"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин, Вооруженные силы Украины, Украина, Федеральная территория "Сириус"
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили на территории Сочи и Сириуса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус.
«

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

В это же время глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил об опасности атаки БПЛА на федеральной территории.
Он отметил, что силы ПВО наготове.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСочиДмитрий ПлишкинВооруженные силы УкраиныУкраинаФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала