В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:10:00+03:00
2026-01-01T18:10:00+03:00
2026-01-01T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
вооруженные силы украины
украина
федеральная территория "сириус"
