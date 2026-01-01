https://ria.ru/20260101/opasnost-2065977094.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Режим авиационной опасности объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:04:00+03:00
2026-01-01T18:04:00+03:00
2026-01-01T18:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина
В Херсонской области объявили авиационную опасность
На всей территории Херсонской области объявили режим авиационной опасности