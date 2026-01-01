https://ria.ru/20260101/opasnost-2065957595.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.01.2026
