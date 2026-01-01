Рейтинг@Mail.ru
На Кубани отменили авиационную опасность и объявили беспилотную
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 01.01.2026
На Кубани отменили авиационную опасность и объявили беспилотную
На Кубани отменили авиационную опасность и объявили беспилотную - РИА Новости, 01.01.2026
На Кубани отменили авиационную опасность и объявили беспилотную
Авиационная опасность в Краснодарском крае отменена, объявлена беспилотная опасность, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани отменили авиационную опасность и объявили беспилотную

МЧС: в Краснодарском крае отменили авиационную опасность и объявили беспилотную

Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 янв – РИА Новости. Авиационная опасность в Краснодарском крае отменена, объявлена беспилотная опасность, сообщается в приложении МЧС России.
«
"На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность". Беспилотная опасность на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
