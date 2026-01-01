https://ria.ru/20260101/ogranicheniya-2065983730.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения