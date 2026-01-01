Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/odessa-2065914319.html
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку - РИА Новости, 01.01.2026
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку
Боевики ВСУ и иностранные наемники заставляют мирных жителей Одессы, Херсона и Николаева покупать им алкоголь "за защиту нэньки-Украины", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T09:21:00+03:00
2026-01-01T09:21:00+03:00
в мире
одесса
херсон
николаев (украина)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20260101/ssha-2065911144.html
одесса
херсон
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, херсон, николаев (украина), вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Херсон, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку

Боевики ВСУ и наемники заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ и иностранные наемники заставляют мирных жителей Одессы, Херсона и Николаева покупать им алкоголь "за защиту нэньки-Украины", сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"Расквартированные в Херсоне, Одессе и Николаеве боевики ВСУ и иностранные наемники в канун Нового года постоянно потребляют алкоголь, нередко заставляя местных гражданских им его оплачивать, якобы "за защиту нэньки-Украины", - сказал агентству представитель антифашистского сопротивления.
По словам собеседника агентства, в преддверии праздников украинские военные и иностранные наемники стали намного агрессивней, чем обычно.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил мирный план США по Украине
07:46
 
В миреОдессаХерсонНиколаев (Украина)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала