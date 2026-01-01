https://ria.ru/20260101/odessa-2065914319.html
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку
Боевики ВСУ и иностранные наемники заставляют мирных жителей Одессы, Херсона и Николаева покупать им алкоголь "за защиту нэньки-Украины", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2026
Украинские боевики заставляют жителей Одессы и Херсона покупать им выпивку
