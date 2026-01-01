https://ria.ru/20260101/oblast-2065943846.html
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы - РИА Новости, 01.01.2026
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион окажет помощь Херсонской области после атаки ВСУ, выразив соболезнования близким погибших. РИА Новости, 01.01.2026
Малков: Рязанская область окажет помощь Херсонской области после атаки ВСУ