Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 01.01.2026
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион окажет помощь Херсонской области после атаки ВСУ, выразив соболезнования близким погибших. РИА Новости, 01.01.2026
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы

Малков: Рязанская область окажет помощь Херсонской области после атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион окажет помощь Херсонской области после атаки ВСУ, выразив соболезнования близким погибших.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим – скорейшего выздоровления. Херсонская область – подшефный для нас регион. Поручил связаться с администрацией области, окажем всю необходимую помощь", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРязанская областьЧерное мореПавел МалковВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
