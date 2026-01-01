Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). Хет-трик в составе победителей оформил Валерий Ничушкин (2, 4 и 57-я минуты), дубль на свой счет записал Натан Маккиннон (4 и 5), еще одну шайбу забросил Брок Нельсон (30). В составе "Блюз" отличился Далибор Дворски (55).
На счету Ничушкина стало 26 (11+15) очков в 31 матче текущего сезона, россиянин был признан первой звездой встречи. Канадец Маккиннон также отметился двумя голевыми передачами. На его счету стало 70 (34+36) очков в 39 матчах, он возглавил бомбардирскую гонку текущего регулярного чемпионата, опередив форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида за счет большего количества заброшенных шайб.
01 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
01:00 • Валерий Ничушкин
03:13 • Натан Маккиннон
03:26 • Валерий Ничушкин
04:39 • Натан Маккиннон
29:41 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Натан Маккиннон)
56:06 • Валерий Ничушкин
(Сэм Малински, Натан Маккиннон)
54:32 • Далибор Дворски
(Мэтью Кессель)
"Колорадо" (67 очков), продливший победную серию до девяти матчей, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, "Сент-Луис" (38) располагается на шестой строчке.
В другом матче хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме обыграли "Анахайм Дакс" со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Гол и голевую передачу оформил форвард "молний" Никита Кучеров. Также ассисты на свой счет записали вратарь "Тампы" Андрей Василевский и защитник "Дакс" Павел Минтюков.
"Сан-Хосе Шаркс" по буллитам обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 4:3 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). Форвард "акул" Игорь Чернышов, проводящий свой дебютный сезон в лиге, отличился в третьей игре подряд, набрав 2 (1+1) очка. Он был признан второй звездой встречи. Его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. В составе "Миннесоты" шайбу забросил Владимир Тарасенко.
Результаты других матчей:
"Вегас Голден Найтс" - "Нэшвилл Предаторз" - 2:4 (2:3, 0:1, 0:0) - две передачи в составе "Вегаса" отдал Павел Дорофеев;
"Детройт Ред Уингз" - "Виннипег Джетс" - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1);
"Коламбус Блю Джекетс" - "Нью-Джерси Девилз" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) - за гостей шайбу забросил Арсений Грицюк, у хозяев ассист отдал Кирилл Марченко;
"Даллас Старз" - "Баффало Сэйбрз" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2);
"Калгари Флэймз" - "Филадельфия Флайерз" - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) - ассист оформил форвард хозяев Ян Кузнецов;
"Эдмонтон Ойлерз" - "Бостон Брюинз" - 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) - в составе победителей ассист оформил Марат Хуснутдинов.