Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
10:50 01.01.2026
Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.01.2026
Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ
Клуб "Колорадо Эвеланш" разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.01.2026
хоккей
валерий ничушкин
эдмонтон ойлерз
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
валерий ничушкин, эдмонтон ойлерз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Валерий Ничушкин, Эдмонтон Ойлерз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)

Хет-трик Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Сент-Луис" в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Социальные сети ФК "Колорадо Эвеланш"
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Клуб "Колорадо Эвеланш" разгромил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). Хет-трик в составе победителей оформил Валерий Ничушкин (2, 4 и 57-я минуты), дубль на свой счет записал Натан Маккиннон (4 и 5), еще одну шайбу забросил Брок Нельсон (30). В составе "Блюз" отличился Далибор Дворски (55).
На счету Ничушкина стало 26 (11+15) очков в 31 матче текущего сезона, россиянин был признан первой звездой встречи. Канадец Маккиннон также отметился двумя голевыми передачами. На его счету стало 70 (34+36) очков в 39 матчах, он возглавил бомбардирскую гонку текущего регулярного чемпионата, опередив форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида за счет большего количества заброшенных шайб.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
6 : 1
Сент-Луис
01:00 • Валерий Ничушкин
(Арттури Лехконен, Брок Нельсон)
03:13 • Натан Маккиннон
(Джош Мэнсон, Девон Тоус)
03:26 • Валерий Ничушкин
(Джош Мэнсон, Брент Бернс)
04:39 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш, Габриэль Ландескуг)
29:41 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Натан Маккиннон)
56:06 • Валерий Ничушкин
(Сэм Малински, Натан Маккиннон)
54:32 • Далибор Дворски
(Мэтью Кессель)
"Колорадо" (67 очков), продливший победную серию до девяти матчей, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, "Сент-Луис" (38) располагается на шестой строчке.
В другом матче хоккеисты клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме обыграли "Анахайм Дакс" со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). Гол и голевую передачу оформил форвард "молний" Никита Кучеров. Также ассисты на свой счет записали вратарь "Тампы" Андрей Василевский и защитник "Дакс" Павел Минтюков.
"Сан-Хосе Шаркс" по буллитам обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 4:3 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). Форвард "акул" Игорь Чернышов, проводящий свой дебютный сезон в лиге, отличился в третьей игре подряд, набрав 2 (1+1) очка. Он был признан второй звездой встречи. Его одноклубник защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу. В составе "Миннесоты" шайбу забросил Владимир Тарасенко.
Результаты других матчей:
"Вегас Голден Найтс" - "Нэшвилл Предаторз" - 2:4 (2:3, 0:1, 0:0) - две передачи в составе "Вегаса" отдал Павел Дорофеев;
"Детройт Ред Уингз" - "Виннипег Джетс" - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1);
"Коламбус Блю Джекетс" - "Нью-Джерси Девилз" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) - за гостей шайбу забросил Арсений Грицюк, у хозяев ассист отдал Кирилл Марченко;
"Даллас Старз" - "Баффало Сэйбрз" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2);
"Калгари Флэймз" - "Филадельфия Флайерз" - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) - ассист оформил форвард хозяев Ян Кузнецов;
"Эдмонтон Ойлерз" - "Бостон Брюинз" - 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) - в составе победителей ассист оформил Марат Хуснутдинов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Овечкин попал американцу в голову! Русский снайпер покорил новое достижение
Вчера, 23:40
 
ХоккейВалерий НичушкинЭдмонтон ОйлерзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
