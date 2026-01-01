https://ria.ru/20260101/nalogi-2065969487.html
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения - РИА Новости, 01.01.2026
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения
С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН)... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T17:06:00+03:00
2026-01-01T17:06:00+03:00
2026-01-01T17:06:00+03:00
экономика
россия
налоги
бизнес
ндс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg
https://ria.ru/20251128/nalog-2058443965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ec5c1e5d221e326a58e1d97e188c6466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, налоги, бизнес, ндс
Экономика, Россия, Налоги, Бизнес, НДС
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения
С 2026 г в РФ меняются условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС.
Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Таким образом, если доход плательщиков на УСН за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, то с 2026 года у них появляется обязанность по исчислению и уплате НДС. При этом, те плательщики, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 миллионов рублей, автоматически освобождаются от НДС.
Специальные налоговые ставки в размере 5% или 7% для таких налогоплательщиков в 2026 году сохраняются, но обновляются их лимиты. Так, в 2026 году ставка НДС 5% будет применяться при годовом доходе от 20 миллионов до 272,5 миллиона рублей, а ставка 7% - при годовом доходе от 272,5 миллиона до 490,5 миллиона рублей.
Лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2026 году увеличивается с 450 миллионов до 490,5 миллионов рублей, лимит доходов за девять месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года вырастет с 337,5 миллиона до 367,875 миллиона рублей.