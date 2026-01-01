Рейтинг@Mail.ru
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения - РИА Новости, 01.01.2026
17:06 01.01.2026
В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения
экономика
россия
налоги
бизнес
ндс
россия
экономика, россия, налоги, бизнес, ндс
Экономика, Россия, Налоги, Бизнес, НДС
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС.
Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Таким образом, если доход плательщиков на УСН за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, то с 2026 года у них появляется обязанность по исчислению и уплате НДС. При этом, те плательщики, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 миллионов рублей, автоматически освобождаются от НДС.
Специальные налоговые ставки в размере 5% или 7% для таких налогоплательщиков в 2026 году сохраняются, но обновляются их лимиты. Так, в 2026 году ставка НДС 5% будет применяться при годовом доходе от 20 миллионов до 272,5 миллиона рублей, а ставка 7% - при годовом доходе от 272,5 миллиона до 490,5 миллиона рублей.
Лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 2026 году увеличивается с 450 миллионов до 490,5 миллионов рублей, лимит доходов за девять месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года вырастет с 337,5 миллиона до 367,875 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
28 ноября 2025, 17:31
 
