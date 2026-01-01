В России изменили условия для бизнеса на упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2026 года в России поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС.

Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.

Таким образом, если доход плательщиков на УСН за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, то с 2026 года у них появляется обязанность по исчислению и уплате НДС. При этом, те плательщики, чьи доходы за 2025 год не превысили 20 миллионов рублей, автоматически освобождаются от НДС.

Специальные налоговые ставки в размере 5% или 7% для таких налогоплательщиков в 2026 году сохраняются, но обновляются их лимиты. Так, в 2026 году ставка НДС 5% будет применяться при годовом доходе от 20 миллионов до 272,5 миллиона рублей, а ставка 7% - при годовом доходе от 272,5 миллиона до 490,5 миллиона рублей.