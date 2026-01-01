https://ria.ru/20260101/nalog-2065994839.html
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам - РИА Новости, 01.01.2026
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам
Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых... РИА Новости, 01.01.2026
россия
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам
РИА Новости: необлагаемая НДФЛ сумма дохода по вкладам составит 160 тысяч рублей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых до 1 декабря, подсчитало РИА Новости.
С 2021 года в России
введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в прошлом году, за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму.
Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ
из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сейчас ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки - на начало года ее уровень составил 16% годовых.
Соответственно, если регулятор продолжит смягчать свою политику, и максимальная ставка в текущем году останется на уровне в 16% годовых, то необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей.
Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС
сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.