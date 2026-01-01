Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам - РИА Новости, 01.01.2026
21:37 01.01.2026 (обновлено: 21:38 01.01.2026)
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), новый год
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Новый год
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых до 1 декабря, подсчитало РИА Новости.
С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в прошлом году, за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков
12 ноября 2025, 18:32
Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сейчас ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки - на начало года ее уровень составил 16% годовых.
Соответственно, если регулятор продолжит смягчать свою политику, и максимальная ставка в текущем году останется на уровне в 16% годовых, то необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей.
Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Выплаты, пенсии, ЖКХ, ипотека. Что изменится с 1 января
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Новый год
 
 
