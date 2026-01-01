Рейтинг@Mail.ru
В России вырос минимальный размер оплаты труда
06:30 01.01.2026 (обновлено: 14:55 01.01.2026)
В России вырос минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 093 рублей. РИА Новости, 01.01.2026
2026
Общество, Россия, МРОТ, Дмитрий Платыгин, Хорошие новости

В России вырос минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 093 рублей.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", — говорится в федеральном законе.
Как отмечали в Минтруде, увеличение МРОТ затронет 4,6 миллиона россиян. По словам замглавы ведомства Дмитрия Платыгина, его рост составит 20,7% — это 48% от медианной заработной платы по стране за прошлый год. Таким образом, этот показатель превысит прожиточный минимум на 31,2%.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей, его рост достиг 16,6 процента по сравнению с показателем 2024-го.

МРОТ — сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13% меньше изначальной суммы.
