В России вырос минимальный размер оплаты труда

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", — говорится в федеральном законе.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей, его рост достиг 16,6 процента по сравнению с показателем 2024-го.

МРОТ — сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13% меньше изначальной суммы.