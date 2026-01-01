В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.

МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе.

В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.