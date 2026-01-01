Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/mrot-2065893985.html
В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда
В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда - РИА Новости, 01.01.2026
В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:36:00+03:00
2026-01-01T00:36:00+03:00
общество
россия
дмитрий платыгин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
https://ria.ru/20251212/er-2061695560.html
https://ria.ru/20260101/pensii-2065892303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_44760964d39d3e8678d852adcbc6441f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий платыгин, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Платыгин, Владимир Путин
В России с 1 января 2026 года вырастет минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 тысячи рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 093 тысяч рублей, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
МРОТ 2025 года составлял 22 440 рублей, его рост составил 16,6% по сравнению с показателем 2024 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Единая Россия" продолжит заниматься темой повышения МРОТ, заявил Медведев
12 декабря 2025, 16:12
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", - говорится в документе.
В пресс-службе Минтруда отмечали, что увеличение МРОТ в 2026 году затронет 4,6 миллиона россиян. Кроме того, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин уточнял, что минимальный размер оплаты труда с 1 января превысит прожиточный минимум на 31,2%. А сам рост составит 20,7% - это 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6 процента
00:07
 
ОбществоРоссияДмитрий ПлатыгинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала