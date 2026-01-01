Комплекс городского хозяйства поздравил "Мослифт" с 73-летием

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что компания выполняет работы полного цикла: от проектирования, производства, монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования до технического обслуживания, диспетчеризации и демонтажа. "Мослифт" активно участвует в ключевых городских программах - реновации, капитальном ремонте, обновлении социальных объектов - и развивает собственные технологические решения.

"За каждым подъемником стоят конкретные люди - инженеры, диспетчеры, монтажники, мастера, которые работают в режиме 24 на 7, чтобы столичные подъемники оставались надежными и безопасными. Поздравляем коллектив АО "Мослифт" с 73-летием. Спасибо за профессионализм, ответственность и вклад в комфорт и безопасность города", - подчеркивается в сообщении.