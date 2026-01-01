https://ria.ru/20260101/moslift-2065978703.html
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Комплекс городского хозяйства поздравил
"Мослифт" с 73-летием и поблагодарил коллектив за профессионализм, ответственность и вклад в комфорт и безопасность города.
«
"Сегодня день рождения отмечает АО "Мослифт" - компания, без которой сложно представить повседневную жизнь столицы. За десятилетия работы АО "Мослифт
" стало надежной частью городской инфраструктуры: от первых восстановленных подъемников в послевоенные годы до современных лифтов с цифровым контролем и круглосуточной диспетчеризацией. Сегодня специалисты компании обеспечивают безопасную работу около 75 тысяч лифтов, ежедневно помогая городу двигаться вверх", - говорится в сообщении в канале ведомства в Мax.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что компания выполняет работы полного цикла: от проектирования, производства, монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования до технического обслуживания, диспетчеризации и демонтажа. "Мослифт" активно участвует в ключевых городских программах - реновации, капитальном ремонте, обновлении социальных объектов - и развивает собственные технологические решения.
"За каждым подъемником стоят конкретные люди - инженеры, диспетчеры, монтажники, мастера, которые работают в режиме 24 на 7, чтобы столичные подъемники оставались надежными и безопасными. Поздравляем коллектив АО "Мослифт" с 73-летием. Спасибо за профессионализм, ответственность и вклад в комфорт и безопасность города", - подчеркивается в сообщении.