Комплекс городского хозяйства поздравил "Мослифт" с 73-летием - РИА Новости, 01.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:34 01.01.2026 (обновлено: 18:43 01.01.2026)
Комплекс городского хозяйства поздравил "Мослифт" с 73-летием
Комплекс городского хозяйства поздравил "Мослифт" с 73-летием
мослифт, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мослифт, Москва
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства поздравил "Мослифт" с 73-летием и поблагодарил коллектив за профессионализм, ответственность и вклад в комфорт и безопасность города.
«
"Сегодня день рождения отмечает АО "Мослифт" - компания, без которой сложно представить повседневную жизнь столицы. За десятилетия работы АО "Мослифт" стало надежной частью городской инфраструктуры: от первых восстановленных подъемников в послевоенные годы до современных лифтов с цифровым контролем и круглосуточной диспетчеризацией. Сегодня специалисты компании обеспечивают безопасную работу около 75 тысяч лифтов, ежедневно помогая городу двигаться вверх", - говорится в сообщении в канале ведомства в Мax.
В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что компания выполняет работы полного цикла: от проектирования, производства, монтажа и пуско-наладки лифтового оборудования до технического обслуживания, диспетчеризации и демонтажа. "Мослифт" активно участвует в ключевых городских программах - реновации, капитальном ремонте, обновлении социальных объектов - и развивает собственные технологические решения.
"За каждым подъемником стоят конкретные люди - инженеры, диспетчеры, монтажники, мастера, которые работают в режиме 24 на 7, чтобы столичные подъемники оставались надежными и безопасными. Поздравляем коллектив АО "Мослифт" с 73-летием. Спасибо за профессионализм, ответственность и вклад в комфорт и безопасность города", - подчеркивается в сообщении.
Лифты в цехе Щербинского лифтостроительного завода - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Нажми на кнопку: Самые частые ошибки при пользовании лифтом
6 ноября 2025, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМослифтМосква
 
 
