Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:46 01.01.2026 (обновлено: 18:48 01.01.2026)
Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада, повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве ненадолго прекратится только 1 января, рассказал синоптик
30 декабря 2025, 19:32
В сообщении уточняется, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня будут организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении.
Специалисты комплекса напомнили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.
Снег в Москве
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров
Вчера, 11:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва
Московское центральное кольцо (МЦК)
Новый год
 
 
