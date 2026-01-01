Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно ликвидируют последствия снегопада, повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно ликвидируют последствия снегопада. Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
В сообщении уточняется, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня будут организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении.
Специалисты комплекса напомнили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.