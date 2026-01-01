Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель - РИА Новости, 01.01.2026
14:54 01.01.2026
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель - РИА Новости, 01.01.2026
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель
Метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье с 13.00 до 21.00 в пятницу, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:54:00+03:00
2026-01-01T14:54:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
новый год
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
москва, московская область (подмосковье), новый год, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год, Происшествия
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидаются метель и ветер с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье с 13.00 до 21.00 в пятницу, следует из данных прогностической карты гидрометцентра.
"Ветер. Период предупреждения с 13 часов 2 января до 21 часа 2 января. Местами - метель, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра.
Также в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень опасности.
МоскваМосковская область (Подмосковье)Новый годПроисшествия
 
 
