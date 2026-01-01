https://ria.ru/20260101/moskva-2065952801.html
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель - РИА Новости, 01.01.2026
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель
Метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье с 13.00 до 21.00 в пятницу, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:54:00+03:00
2026-01-01T14:54:00+03:00
2026-01-01T14:54:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702061_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_da20c66d51508c96c261df7350acbb2d.jpg
https://ria.ru/20251230/peterburg-2065594895.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065702061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b499e243f6c7a213e637aaf867eda12e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), новый год, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год, Происшествия
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается метель
В Москве и Подмосковье в пятницу ожидаются метель и ветер с порывами до 15 м/с