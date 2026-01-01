Рейтинг@Mail.ru
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров - РИА Новости, 01.01.2026
11:10 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/moskva-2065922203.html
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров - РИА Новости, 01.01.2026
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров
Высота снежного покрова достигает 28 сантиметров, температура воздуха опустилась до минус 13,3 градусов в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:10:00+03:00
2026-01-01T11:10:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944712391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bb1d5c654efb319b4f46ef2ef3be113.jpg
https://ria.ru/20251205/sneg-2059936164.html
https://ria.ru/20251129/pogoda-2058603581.html
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
общество, москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Евгений Тишковец, Новый год
Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла в четверг 28 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова достигает 28 сантиметров, температура воздуха опустилась до минус 13,3 градусов в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На утро 1 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 21 сантиметр (норма - 20 сантиметров), на Балчуге - 19 сантиметров, Тушино - 28 сантиметров", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха в Москве составляет на ВДНХ минус 9,2 градусов, Балчуге - минус 9,0, МГУ - минус 9,5, Тушино - минус 10,0, Бутово - минус 13,3, что соответствует климатической норме середины зимы.
Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске - 26 сантиметров, Дмитрове - 25 сантиметров, Клину - 25 сантиметров, Наро-Фоминске - 23 сантиметра, Черустях - 24 сантиметра, Серпухове - 21 сантиметр, Можайске - 20 сантиметров", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что в Подмосковье самые крепкие морозы ударили на полюсе холода - в Черустях минус 15,6 градусов, Можайске - минус 14,8, Серебряных Прудах - минус 13,5, Наро-Фоминске - минус 13,1.
"Таким образом, Новый год начался с эталонной русской зимы при идеальном сочетании температурного режима и высоты снежного покрова, соответствующем многолетним климатическим показателям", - заключил Тишковец.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскЕвгений ТишковецНовый год
 
 
