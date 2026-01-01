Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова достигает 28 сантиметров, температура воздуха опустилась до минус 13,3 градусов в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На утро 1 января 2026 года высота снежного покрова в столице составляет: на опорной метеостанции ВДНХ - 21 сантиметр (норма - 20 сантиметров), на Балчуге - 19 сантиметров, Тушино - 28 сантиметров", - сказал Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег
5 декабря 2025, 03:50
Синоптик отметил, что минимальная температура воздуха в Москве составляет на ВДНХ минус 9,2 градусов, Балчуге - минус 9,0, МГУ - минус 9,5, Тушино - минус 10,0, Бутово - минус 13,3, что соответствует климатической норме середины зимы.
"В Подмосковье самые большие сугробы в Волоколамске - 26 сантиметров, Дмитрове - 25 сантиметров, Клину - 25 сантиметров, Наро-Фоминске - 23 сантиметра, Черустях - 24 сантиметра, Серпухове - 21 сантиметр, Можайске - 20 сантиметров", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что в Подмосковье самые крепкие морозы ударили на полюсе холода - в Черустях минус 15,6 градусов, Можайске - минус 14,8, Серебряных Прудах - минус 13,5, Наро-Фоминске - минус 13,1.
"Таким образом, Новый год начался с эталонной русской зимы при идеальном сочетании температурного режима и высоты снежного покрова, соответствующем многолетним климатическим показателям", - заключил Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров
29 ноября 2025, 13:55