Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа

ТЕГЕРАН, 1 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран продолжают консультации по поводу поставок российского газа в Иран, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

Он напомнил, что в июне 2024 года был подписан Стратегический меморандум между российской и иранской газовыми компаниями о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран

"Когда будут приняты окончательные решения и определены сроки реализации проектов, они, безусловно, будут озвучены официально. Пока же можем сказать, что интерес с обеих сторон подтвержден, консультации сторон продолжаются", - сказал врио торгпреда.

По его словам, сотрудничество в области поставок энергоресурсов является одним из стратегических направлений российско-иранских отношений и рассматривается в том числе в контексте более комплексной энергетической кооперации и развития региональных рынков.

Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан , а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.