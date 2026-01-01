Рейтинг@Mail.ru
Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа - РИА Новости, 01.01.2026
05:12 01.01.2026
Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа
Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа - РИА Новости, 01.01.2026
Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа
Москва и Тегеран продолжают консультации по поводу поставок российского газа в Иран, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, иран, россия, москва, владимир путин, сергей цивилев
В мире, Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Москва и Тегеран продолжают консультации по поставкам газа

РИА Новости: Россия и Иран продолжают консультации по поставкам газа

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран продолжают консультации по поводу поставок российского газа в Иран, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
Он напомнил, что в июне 2024 года был подписан Стратегический меморандум между российской и иранской газовыми компаниями о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.
"Когда будут приняты окончательные решения и определены сроки реализации проектов, они, безусловно, будут озвучены официально. Пока же можем сказать, что интерес с обеих сторон подтвержден, консультации сторон продолжаются", - сказал врио торгпреда.
По его словам, сотрудничество в области поставок энергоресурсов является одним из стратегических направлений российско-иранских отношений и рассматривается в том числе в контексте более комплексной энергетической кооперации и развития региональных рынков.
Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, добавил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 января в 11.00 мск.
В миреИранРоссияМоскваВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
