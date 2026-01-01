Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
14:16 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/moshenniki-2065947665.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств - РИА Новости, 01.01.2026
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств
Мошенники с сайтов знакомств начали красть деньги у россиян под предлогом возврата денег за билеты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:16:00+03:00
2026-01-01T14:16:00+03:00
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники начали красть деньги у россиян под предлогом возврата денег за билеты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мошенники с сайтов знакомств начали красть деньги у россиян под предлогом возврата денег за билеты, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов, злоумышленники знакомятся с жертвой на сайте знакомств. Затем мошенники предлагают потерпевшему пойти на свидание в театр и присылают ссылку на оплату билетов. После того, как жертва оплачивает покупку, деньги списываются, но билеты так и не поступают на почту.
В МВД добавили, что далее мошенники под видом сотрудников службы поддержки убеждают жертву, что для оформления возврата средств необходимо перевести еще больше денег.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
