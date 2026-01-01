Рейтинг@Mail.ru
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:39 01.01.2026
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
Специалисты "Мосгаза" будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы, помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также... РИА Новости, 01.01.2026
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме

Специалисты "Мосгаза" будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Специалисты "Мосгаза" будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы, помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также служба сервиса, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Во время новогодних каникул специалисты АО "Мосгаз" будут работать в усиленном режиме. Помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также служба сервиса", - говорится в сообщении.
На сайте указывается, что это сделано для удобства горожан, которые хотят отремонтировать неисправное газовое оборудование или подключить газовые приборы.
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На севере Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт
27 декабря 2025, 12:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
Заголовок открываемого материала