"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
Специалисты "Мосгаза" будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы, помимо аварийной газовой службы, обеспечивать безопасность москвичей будет также... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T18:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
москва
новый год
общество
москва
"Мосгаз" в новогодние каникулы будет работать в усиленном режиме
Специалисты "Мосгаза" будут работать в усиленном режиме в новогодние каникулы