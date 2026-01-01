https://ria.ru/20260101/morpehi-2065913641.html
ВСУ избегают прямых боев с российскими морпехами у Доброполья
ВСУ избегают прямых боев с российскими морпехами у Доброполья
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Потерпев поражение в Красноармейске, военнослужащие Украины избегают прямых боестолкновений под Добропольем (в 30-ти километрах севернее освобожденного Красноармейска - ред.), за которое идут ожесточенные бои, с подразделениями морской пехоты в Донбассе, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр".
"После ухода из Красноармейска ВСУ
от прямых контактов уходят, стараются их избегать, основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и ударами беспилотников", - сказал офицер.
По его словам, одна из задач подразделений разведки морской пехоты состоит в том, чтобы сорвать ведение разведывательных действий ВСУ над нашими позициями.
"Районы позиций артиллерии ВСУ прикрываются РЭБ и другими средствами РЛС (радиолокационными станциями - ред.), но это не мешает их обнаруживать и наносить удары", - добавил он.