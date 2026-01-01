Рейтинг@Mail.ru
ВСУ избегают прямых боев с российскими морпехами у Доброполья - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 01.01.2026
ВСУ избегают прямых боев с российскими морпехами у Доброполья
ВСУ избегают прямых боев с российскими морпехами у Доброполья

ВСУ после поражения в Красноармейске избегают прямых боев у Доброполья

© AP Photo / Oleg Petrasiuk Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Потерпев поражение в Красноармейске, военнослужащие Украины избегают прямых боестолкновений под Добропольем (в 30-ти километрах севернее освобожденного Красноармейска - ред.), за которое идут ожесточенные бои, с подразделениями морской пехоты в Донбассе, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр".
"После ухода из Красноармейска ВСУ от прямых контактов уходят, стараются их избегать, основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и ударами беспилотников", - сказал офицер.
По его словам, одна из задач подразделений разведки морской пехоты состоит в том, чтобы сорвать ведение разведывательных действий ВСУ над нашими позициями.
"Районы позиций артиллерии ВСУ прикрываются РЭБ и другими средствами РЛС (радиолокационными станциями - ред.), но это не мешает их обнаруживать и наносить удары", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
