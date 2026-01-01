Рейтинг@Mail.ru
Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг - РИА Новости, 01.01.2026
03:11 01.01.2026
Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг
Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг
Большое путешествие Деда Мороза по России подошло к концу, его сани вернулись в Великий Устюг, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 01.01.2026
общество
россия
великий устюг
дед мороз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
россия
великий устюг
общество, россия, великий устюг, дед мороз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Общество, Россия, Великий Устюг, Дед Мороз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
© РИА Новости / Павел Лисицын
Дед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Большое путешествие Деда Мороза по России подошло к концу, его сани вернулись в Великий Устюг, следует из интерактивной карты Росавиации.
Дед Мороз поздравил с Новым годом всех россиян, живущих в 11 разных часовых поясах.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дед Мороз рассказал, где встретит Новый год
27 декабря 2025, 12:04
Сказочные сани Деда Мороза 31 декабря совершают путешествие по России, и в течение дня пролетели через все 11 часовых поясов России. Путь волшебника можно отследить с помощью специального сервиса Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дед Мороз рассказал о своей мечте
27 декабря 2025, 15:04
 
ОбществоРоссияВеликий УстюгДед МорозФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
