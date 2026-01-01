Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг

Минтранс РФ и Росавиация анонсировали путешествие Деда Мороза по России 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам, чтобы дети получили подарки в срок.