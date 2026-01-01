https://ria.ru/20260101/moroz-2065897835.html
Дед Мороз посетил самый западный регион России
Дед Мороз на своих сказочных санях прибыл в самый западный регион России - Калининградскую область, следует из интерактивной карты Росавиации. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T01:10:00+03:00
