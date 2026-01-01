Самое тяжелое время. Как российская армия воюет с "генералом Морозом"

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зима диктует свои правила ведения боевых действий. Низкие температуры и пронизывающий степной ветер в зоне СВО — не редкость. Это влияет и на стратегию, и на тактику. О том, как российские солдаты справляются с холодами, — в материале РИА Новости.

От дронов, для тепла

Теплая и удобная одежда не менее важна, чем исправное оружие, комфортные бытовые условия, своевременный подвоз снарядов, воды и продовольствия. Военнослужащие по обе стороны фронта сидят в промерзших окопах и "голых" лесопосадках. Тот, кто не позаботился о зимней полевой форме, быстро схватывает простуду или воспаление легких.

"Зимнюю одежду нам выдают, но что-то докупаем на свой вкус, — рассказывает офицер одной из артиллерийских бригад с позывным Малой. — Бойцы одеваются по многослойному принципу. Каждому положено иметь пару комплектов термобелья, которое не только согревает, но и отводит влагу от тела. Поверх — флисовая кофта и, опционно, подштанники. Последний слой — зимний бушлат и толстые штаны. Крайне желателен воротник-бафф, закрывающий шею. Ну и конечно, перчатки, варежки, шапка. С такой экипировкой солдат может достаточно долго находиться на морозе без движения".

Обладатели антидроновых пончо не замерзнут точно. С некоторых пор эта разработка российской оборонки массово применяется штурмовиками для скрытного выхода на позиции противника — как правило, в темное время суток. Специальная накидка, делающая человека невидимым для тепловизоров, довольно тяжелая. Состоит из нескольких слоев, удерживающих тепло человеческого тела внутри. Летом в пончо, конечно, очень жарко. Но зимой эта спецодежда отлично согревает и защищает от мокрого снега.

Обувь для зимнего фронта

Не менее важна и обувь. Обморожения нижних конечностей — одна из самых распространенных зимних проблем, способная надолго вывести из строя. Здесь нет универсальных советов. Кто-то носит тактические ботинки с мембраной Gore-Tex, кто-то — берцы с искусственным мехом. Для караульной службы в тылу вполне подойдут обычные валенки. Их еще с советских времен полно на складах, и они до сих пор входят в перечень обмундирования военнослужащего.

"Помогают специальные толстые зимние стельки, — говорит боец штурмового взвода с позывным Физик. — Кроме того, у нас ценятся хорошие горнолыжные носки — хорошо держат тепло, нога не потеет. Моему подразделению повезло: еще осенью волонтеры привезли их с запасом. Соседнему батальону подарили партию из верблюжьей шерсти, ребята тоже очень хвалили. Плюс химические грелки-липучки для ног — хватает на несколько часов. Но они одноразовые, поэтому всегда в большом дефиците".

А самая практичная обувь в зоне СВО в осенне-зимний и зимне-весенний периоды — обычные резиновые сапоги по колено с утеплителем из войлока или шерсти. Распутица на ряде направлений не прекращается даже в январе. В жирном липком южнорусском черноземе любая, даже самая дорогая и элитная обувь на шнуровке очень быстро промокает и приходит в негодность. А резиновые сапоги продаются на любом рынке рублей за 600. И выкинуть потом не жалко, чтобы не тащить с собой в военное лето.

Контейнер под землей

Даже превосходно одетый и экипированный солдат в сильные морозы долго не протянет на открытой местности. Поэтому обустройство фронтового быта — первоочередная задача для любого подразделения. На новых позициях бойцы первым делом берутся за лопаты, ломы, кирки и бензоинструмент. Чтобы надежно укрыться от дронов на открытой местности, жизненно необходимо уйти глубже под землю.

В ходе зимних боев за Куриловку Курской области год назад три разведчика из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота 40 дней при минусовых температурах жили в норах, которые вырыли в лесу в тылу ВСУ. Грелись антидроновыми пончо, воду топили на газовых горелках, продовольствие им сбрасывали с коптеров. Почти полтора месяца тройка морпехов вела наблюдение за противником, минировала подступы к селу, наводила на цели артиллерию. Противник так ничего и не заметил. А российские бойцы даже не простыли.

Если позволяет обстановка, военные продолжают обустраивать позиции. Окопы полного профиля обшивают досками — это решает проблему грязи в траншеях. В глубине оборудуют блиндажи с бревнами в три наката. Внутри тепло даже в самый лютый мороз — топится буржуйка, стены для теплоизоляции завешены коврами. Здесь всегда можно погреться, выпить горячего чая и отдохнуть после ночного дежурства.

Еще в первый год СВО и российские, и украинские военные реализовали любопытное фортификационное решение. Строительная техника вырывает котлован, внутрь краном загружают стандартный морской контейнер. Наружу выводят две трубы — для вентиляции и под буржуйку. Всю конструкцию накрывают толстой бетонной плитой и засыпают землей. Изнутри контейнер обшивают досками или вагонкой. В результате получается удобное, сухое и устойчивое к обстрелам жилье, где помещается мотострелковое отделение.

"Главный друг солдата зимой — печка-буржуйка, — подчеркивает офицер-десантник с позывным Леший. — Мы с сентября запасаем топливо: дрова, горючие брикеты, уголь. Часто со всех сторон обкладываем печки кирпичами — это дает дополнительное тепло. Бойцов стараемся кормить высококалорийной пищей, чтобы меньше мерзли. Так, караульным в обязательном порядке выдаем по бутерброду с толстым шматом сала — очень выручает в холода".

Трудности для техники

"Генерал Мороз" влияет и на железо. Конечно, боевая техника советского и российского производства отличается высокой надежностью — рассчитана на диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов. Однако нужны особые горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также специальные запчасти, инструменты и принадлежности (ЗИП). Поэтому зимой особая нагрузка ложится на плечи тыловиков, которым приходится все это регулярно доставлять на позиции. Зачастую буквально на своих плечах. Дронов на некоторых участках фронта столько, что любая техника практически гарантированно уничтожается.

Еще один немаловажный фактор — трудности с маскировкой. Если летом колонну бронетехники можно спрятать в лесопосадке, то с ноября "зеленка" исчезает. Надежных укрытий немного. Вдобавок следы от танков, БМП, самоходок и грузовиков прекрасно просматриваются с воздуха. Наконец, в морозы горячие двигатели за километры видно через тепловизионные приборы.

Это, как правило, учитывают: наносят на технику зимний камуфляж, маскируют специальными накидками, снижающими теплоизлучение. Перебрасывают силы и средства в туман и метель, когда с авиаразведкой очень сложно. Зима для дроноводов — самое неприятное время. Помимо осадков — низкая облачность, вынуждающая "крылья"-разведчики опускаться на высоты, где их могут визуально обнаружить и сбить. Своя беда и у операторов квадрокоптеров — аккумуляторы садятся очень быстро. Опытный дроновод прячет запасные АКБ под верхнюю одежду, ближе к телу, чтобы не мерзли.