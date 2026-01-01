Рейтинг@Mail.ru
09:00 01.01.2026
В Мордовии отменили беспилотную опасность

Правительство Мордовии сообщило об отмене режима беспилотной опасности

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона.
"Отбой сигнала "Беспилотная опасность" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
