https://ria.ru/20260101/mordovija-2065913453.html
В Мордовии отменили беспилотную опасность
В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.01.2026
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T09:00:00+03:00
2026-01-01T09:00:00+03:00
2026-01-01T09:00:00+03:00
безопасность
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:262:4709:2910_1920x0_80_0_0_335f62ec8406723f197d682721e56941.jpg
https://ria.ru/20260101/pvo-2065910779.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_240:0:4467:3170_1920x0_80_0_0_b156eb3ba6b37e0b5c6d7e82c076ae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии отменили беспилотную опасность
Правительство Мордовии сообщило об отмене режима беспилотной опасности