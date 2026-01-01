Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Юга"

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Закотное, Бондарное, Краматорск, Константиновка, Резниковка, Николаевка и Бересток Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, десятьавтомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.