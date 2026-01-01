https://ria.ru/20260101/mo-2065929277.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 01.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
краматорск
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Закотное, Бондарное, Краматорск, Константиновка, Резниковка, Николаевка и Бересток Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, десятьавтомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.