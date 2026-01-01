https://ria.ru/20260101/mo-2065928958.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 01.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:22:00+03:00
2026-01-01T12:22:00+03:00
2026-01-01T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916994_0:187:2975:1860_1920x0_80_0_0_0be508696f1b8d622c6b35fdea7a6cdb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916994_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_0a70cebe5dd7d0177ffb96efee16de92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий "Севера"