https://ria.ru/20260101/miroshnik-2065924051.html
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T11:23:00+03:00
2026-01-01T11:23:00+03:00
2026-01-01T11:23:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
россия
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20260101/matvienko-2065923296.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
Мирошник: удар ВСУ по гостинице в Хорлах не может остаться безнаказанным