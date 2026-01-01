Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
11:23 01.01.2026
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник
Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник,... РИА Новости, 01.01.2026
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
россия
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
россия
Удар ВСУ по Хорлам не может остаться безнаказанным, заявил Мирошник

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя удар ВСУ по кафе в Херсонской области.
"Убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным", - написал он в Telegram-канале.
В четверг утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке трех БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах. Один из беспилотников был с зажигательной смесью, по словам Сальдо, ВСУ целенаправленно сожгли людей. По данным ГУ МЧС по региону, погибли 24 человека, 29 получили ранения, среди них пятеро детей, врачи борются за жизни пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
В миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоРоссияРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
